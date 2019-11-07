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مرتضى كوكو - الخرطومالخميس 2019/11/7 06:42 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الأركان السوداني خلال تفقده قوات اتجاه البحر الأحمر
أكد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، الخميس، أن القيادة العسكرية ماضية في تنفيذ خطة التطوير وإعادة البناء.
وخلال تفقده وحدات وتشكيلات القوات المسلحة السودانية باتجاه البحر الأحمر الاستراتيجي شرقي البلاد، أشار الحسين إلى العمل بنظام هيئة الأركان بدلا من نظام الأركان المشتركة وصدور القرار الخاص بالهيكل الجديد، كأولى خطوات إعادة هيكلة الجيش السوداني.
وحيا الحسين هذه التشكيلات التي تضم مكونات القوات المسلحة الأربعة (البرية، البحرية، الجوية، الدفاع الجوي) ومنسوبيها، مشيداً بالجهود التي تطلع بها في حماية السودان.
وقال رئيس الأركان السوداني إن القوات المسلحة بتاريخها الناصع وإرثها وقيمها قادرة على الاضطلاع بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية، كما ظلت عبر الحقب حتى جاء انحيازها الأخير لإرادة الشعب وثورته المجيدة.
ودعا إلى التمسك بهذه القيم لأجل رفعة السودان وقواته المسلحة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، بغية العبور بها إلى بر الأمان.
وجدد اهتمام القيادة السودانية بالفرد العسكري، وتوفير كافة احتياجاته المادية والمعنوية، مبشرا بالعديد من المشروعات في هذا الإطار.
رافق رئيس الأركان السوداني في زيارته قادة القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي وعدد من مديري الإدارات.
وتفقد الفريق أول ركن الحسين قيادة اتجاه البحر الأحمر والكلية الجوية وكلية الدراسات البحرية، إلى جانب وحدات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان السوداني: ماضون في خطة إعادة بناء قواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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