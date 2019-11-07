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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/11/7 06:41 م بتوقيت أبوظبي
لقاء سابق بين سلفا كير ورياك مشار
يعقد رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، الخميس، لقاء مباشرا نادرا في أوغندا، كما أعلن ممثلون عن كل منهما.
واتفق الرجلان من قبل على مهلة نهائية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن الخلافات التي لم تحل بسبب شروط السلام تهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وقال ممثلو كير ومشار، اللذين التقيا عدة مرات منذ توقيع اتفاق التهدئة في سبتمبر/أيلول 2018، والذي أدى إلى وقف 5 سنوات من الصراع، إن اجتماع كمبالا سيسعى لصياغة الطريق المستقبلية.
ووصل كير ومشار إلى مبنى الحكومة في مدينة عنتيبي، حسب ما ذكر مسؤول أوغندي ومراسل لوكالة فرانس برس في الموقع.
وصرح اتني ويك اتني، المتحدث باسم الرئيس، الخميس، "من المتوقع أن نناقش القضايا العالقة كذلك، وسيلتقي رياك مشار مع الرئيس سلفا كير".
وذكر حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، في بيان، أن الاجتماع سيسعى إلى تحقيق تقدم بشأن قضايا طالت "دون تحقيق أي تقدم" منذ التوقيع على الاتفاق قبل أكثر من عام.
وطلب مشار، الذي يعيش في منفاه في الخرطوم، المزيد من الوقت حتى يتم كسر الجمود، خاصة بشأن الأمن وترتيبات المناطق في جنوب السودان.
وحذر زعيم المعارضة من أنه إذا لم تتم معالجة هذه القضايا فإن البلاد ستشهد تكرارا للقتال الذي وقع في 2016، عندما انهار اتفاق سلام سابق، ما سيزيد من تدهور النزاع.
كانت هذه تفاصيل خبر طرفا أزمة جنوب السودان يلتقيان تمهيدا لاستئناف محادثات السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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