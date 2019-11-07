انت الان تتابع شرطة #بريطانيا تتعرف على هوية 39 شخصا عثر على جثثهم داخل شاحنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس إنها تعرفت رسميا على هوية 39 شخصا عثر على جثثهم داخل صندوق شاحنة قرب لندن في أكتوبر تشرين الأول وإنها أخطرت عائلاتهم.

وقال تيم سميث نائب رئيس شرطة إسيكس والمسؤول عن التحقيق "هذه خطوة هامة في التحقيق تتيح لنا العمل مع زملائنا في الشرطة الفيتنامية لدعم أُسر هؤلاء الضحايا".

وفي هانوي أكدت الشرطة الفيتنامية إن كل الضحايا من فيتنام.