شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل: تصريح جديد للولايات المتحدة حول اللجنة الدستورية ومستقبل سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365

اعتبر مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أن بدء اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مقر اﻷمم المتحدة بجنيف هو “انتصار لإستراتيجية الضغط” على روسيا ونظام اﻷسد، مؤكداً أن اﻷخير لا نية لديه في تحقيق انتقال سياسي.



ونقلت قناة “الحرة” اﻷمريكية عن “مسؤول كبير بوزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته” قوله أمس اﻷربعاء: إن “انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف نهاية الشهر الماضي هو انتصار لإستراتيجية الضغط التي مارسها المجتمع الدولي والولايات المتحدة على النظام السوري وراعيه الأساسي روسيا”.

وأضاف: “لا نعتقد أن النظام السوري صادق في عملية انتقال حكومته والدولة، وهذا ليس مفاجئاً، ولدينا كل النية لممارسة الضغط على المجتمع الدولي وأصدقاء النظام لرؤية تحقيق ذلك”.

وأكد المسؤول الأمريكي أن إستراتيجية واشنطن لم تتغير في سوريا منذ الانسحاب الجزئي من شمال شرقي البلاد قائلاً: إن “الأهداف والوسائل هي نفسها لكن الظروف تغيرت”.

وأعرب عن القلق حيال جهود النظام السوري “لتخفيف التفاعل بين ممثلي النظام في اللجنة الدستورية في جنيف والممثلين المئة الآخرين” مشيراً إلى أهمية الضغط الروسي عليه ومعتبراً أنه “لولا الروس لما تم تشكيل هذه اللجنة”.

يُشار إلى أن اللجنة الدستورية تعقد اليوم اجتماعها السادس وسط إصرار وفد النظام السوري المؤلَّف من 50 عضواً على تكرار مواقفه ووصمه للثورة باﻹرهاب.

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على أهمية العمل بتنسيق وثيق في مجال الإعلام والاتصالات وبشكل يتلاءم مع فلسفة التعاون بين تركيا والصين.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال استقباله وفد صيني يرأسه “غاو جيانمين”، نائب وزير الإعلام في دائرة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية، في العاصمة أنقرة.

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وأشار ألطون، أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء بلاده.

ولفت إلى أن رؤساء البلدين يولون أهمية لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأعرب ألطون، عن أمانيه في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإعلام والاتصالات.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات وطرح مشاريع ملموسة في هذا الصدد.

وشدد ألطون، على أهمية الزيارات المتبادلة بين البلدين في مجال الإعلام والاتصالات، إضافة لتنظيم برامج وندوات وورش عمل مشتركة لإقامة روابط مهنية في هذا المجال.

وذكر ألطون أن زيارة وفد من هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT))، في 2018، إلى الصين ناقشت فرص التعاون بين البلدين.

ولفت إلى أن الزيارة كانت إيجابية للغاية، حيث تم توقيع اتفاقية الإنتاج المشترك بين مجموعة الصين للإعلام و”TRT”.

بدوره، قال جيانمين، إن الرئيسان الصيني شي جين بينغ، والتركي رجب طيب أردوغان، يظهرون إرادة قوية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب عن استعدادهم لاتخاذ خطوات ملموسة لتعميق الصداقة بين البلدين، وإنشاء آليات أكثر فعالية للتعاون في مجال الإعلام والاتصالات.

وأشار جيانمين، إلى أنه في الآونة الأخيرة، تم إطلاق العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام التركية في الصين.

وأضاف أنها لاقت إقبالا كبيرا بين الشعب الصيني.