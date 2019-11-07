شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تخفض مستوى المخاطر الأمنية التي تواجه سفنها في مضيق هرمز‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365

خفضت بريطانيا مستوى المخاطر الأمنية التي تواجه السفن الرافعة لعلمها في مضيق هرمز اليوم الخميس، بعد ما يربو على شهر من إفراج إيران عن ناقلة نفط بريطانية.

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وبحسب رويترز، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية "ستتمكن السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة قريبًا من عبور مضيق هرمز دون مرافقة لصيقة من البحرية الملكية، وذلك بعد انخفاض مخاطر احتجاز هذه السفن" .

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة ستينا إمبيرو في يوليو/تموز بسبب ما وصفه بأنه انتهاكات بحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.

وأفرج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس/آب.