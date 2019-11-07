شكرا لقرائتكم معهد دولي: الميليشيات أهم لإيران من النووي والصواريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، الخميس، دراسة حول نفوذ إيران الإقليمي ذكر فيها أن الميليشيات التي أنشأها الحرس الثوري في دول المنطقة تعتبر بالنسبة لإيران أهم من صواريخها الباليستية وبرنامجها النووي.

وقال المعهد، وهو مركز فكري بريطاني في مجال الشؤون الدولية، ومقره في لندن، إنه بالرغم من أن برامج طهران للصواريخ البالستية والبرنامج النووي أهم ملفين يستمر بسببهما التوتر بين إيران والولايات المتحدة والدول الإقليمية، لكن القضية الاستراتيجية الإيرانية الثالثة وهي شبكات الميليشيات الإيرانية تعد في الوقت الحاضر هي الأهم.

ووفقا للدراسة، يأتي النفوذ الإقليمي من خلال الأحزاب والميليشيات المسلحة الموالية لطهران والخارجة عن كيانات الدول التي تنشط فيها حيث حققت إيران أقصى قدر من التوسع والنفوذ الإقليمي في مقابل الحد الأدنى من الخسائر من خلال تلك المجاميع في كل من العراق ولبنان وسوريا، وتحاول فعل نفس الشيء في اليمن.

وكلاء إيران

وأشار المعهد إلى مصطلح "وكلاء" إيران التي تعتبر جماعات مسلحة إرهابية خارجة عن سيادة الدولة الوطنية وتتبع في ولائها للولي الفقيه، مثل "حزب الله" في لبنان" و"الحوثيين" في اليمن" و"الحشد الشعبي" في العراق، والتي يتم تمويلها وتدريبها وتسليحها وتوجيهها من قبل "الراعي" الرسمي للإرهاب والوكلاء، أي النظام الإيراني.

وتقول الدراسة إن طهران لم تبذل أي محاولة لإضفاء الطابع الرسمي على حالة أي من هذه العلاقات مع شبكة الوكلاء حيث لا توجد مواثيق ومعاهدات ولا اتفاقات رسمية بشأن وضع هذه الجماعات التي تخاطبها بلغة دينية أو عاطفية ومصطلحات فضفاضة كـ "المقاومة"، و"الممانعة" الإيديولوجية والعسكرية والثقافية ضد الهيمنة الغربية المتصورة و وجود إسرائيل، وفق أدبيات النظام الايراني.

ومع الغزو الأميركي للعراق، قامت إيران بتنظيم الوكلاء العراقيين من أطياف المعارضة الذين كانوا مقيمين في إيران وطوّرت أول ميليشيات أجنبية منذ إنشاء "حزب الله" اللبناني.

عناصر حوثية

تدخلات طهران

وتمكنت إيران من خلال هذه الميليشيات من ملء الفراغ عقب الانهيار السياسي في العراق في ظل عدم وجود استراتيجية أميركية وغربية لمنع التدخل الإيراني ما سمح لطهران بالتلاعب بالتطور السياسي لدولة عربية انهارت لأول مرة منذ تجربة لبنان في الثمانينات.

ثم جاء الوضع السوري في عام 2011 حيث قامت إيران بالوقوف بقوة مع حليفها الوحيد، بشار الأسد، واعتمدت أيضا على ميليشيات حزب الله اللبناني، للحفاظ عليه. وأيضا في غياب أي جهد غربي لمنع تدخل إيران في سوريا خلال فترة الانخراط الدبلوماسي في المفاوضات النووية، استطاعت طهران تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتكريس خطابها العقائدي ومد نفوذها داخل الأراضي السورية.

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إضرار إيران بالسعوديةوالإمارات

أما في اليمن، فتشير دراسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن السقوط غير المتوقع للعاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثيين في سبتمبر 2014 أتاح لإيران فرصة لإلحاق الضرر بالسعودية والإمارات لأول مرة منذ الثورة عام 1979.

وبما أن إيران اعتادت غياب ردة الفعل الغربية على تدخلاتها، فقد اعتبرت النزاع اليمني فرصة لتوسيع نفوذ إيران إلى جنوب البحر الأحمر، وقامت بإرسال المستشارين والأموال وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات المسيرة والقوارب المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن بُعد، وفقا للدراسة.

وزارة الدفاع السعودية عرضت صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها.

ويقول المعهد البريطاني إن أي دولة لم تكن نشطة مثل إيران في النزاعات الإقليمية في العصر الحديث نظرا لقائمة الإجراءات التي اتخذتها إيران ضد الأهداف الإقليمية الكثيرة منها الهجمات السيبرانية واستهداف الملاحة في في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية وبطائرات بدون طيار على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية واستهداف ميليشيات الحوثيين للسكان المدنيين.

وبالرغم من تعرض قوات الحرس الثوري وميليشياتها لمئات الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا، لا تزال إيران تحافظ على قوات برية صغيرة هناك.

مئات الأرواح

دوليا، لعب دور موسكو المساند لإيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك بعض الدول الغربية، مقابل ابتعاد الولايات المتحدة عن المنطقة، دورًا مؤثرًا في تمدد النفوذ الإيراني.

وكلفت التدخلات الإقليمية إيران مئات الأرواح في قواتها المسلحة وميليشياتها ومليارات الدولارات في الوقت الذي تواجه فيه أيضًا ضغوطًا دولية غير مسبوقة وتزايد السخط الداخلي بسبب تدهور الاقتصاد والوضع المعيشي للمواطنين الذين يواصلون احتجاجاتهم ضد النظام بطرق مختلفة.

ملايين الدولارات تصرف لحزب الله

ويشير التقرير المكون من 217 صفحة الذي جاء بعد دراسة استغرقت 18 شهرا وتضمنت مقالات وتقارير وتحقيقات ميدانية، إلى أن إيران أنفقت 16 مليار دولار على تدخلاتها حيث ذهبت 700 مليون دولار منها سنويا إلى ميليشيات "حزب الله" لكنها تقلصت مؤخرا تحت ضغط العقوبات الأميركية.

ميليشيات حزب الله في لبنان

واستنتجت الدراسة الى أن الضغوط الأميركية والعقوبات والاحتجاجات الأخيرة في العراق ولبنان المناهضة للتدخل الإيراني، لن تدفع النظام في طهران نحو تقليص نفوذه الإقليمي بل سيحاول الحفاظ على مكتسباته بكل الطرق.

لكن الدراسة أشارت أيضا إلى أن نفوذ إيران في العراق ولبنان يواجه تحديا كبيرا بسبب اعتماده على جماعات لا تريد أن تحكم بشكل مباشر (مثل حزب الله في لبنان) أو غير كفؤة في إدارة الدولة (مثل الأحزاب الحاكمة في العراق).