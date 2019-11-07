شكرا لقرائتكم الحكومة العراقية: تعطيل المشاريع يضيع آلاف فرص العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أن تعطيل المشاريع في البلاد من شأنه إضاعة آلاف فرص العمل.
وقال في كلمة نقلها التلفزيون العراقي الخميس إن الحكومة تواصل عملها رغم التطورات الأخيرة في العراق، في إشارة إلى الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر، وتجددت الأسبوع الماضي أيضاً.
كما أعلن أن الحكومة وضعت عدة حلولاً لزيادة الموارد غير النفطية. وأضاف قائلاً:" نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد."
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