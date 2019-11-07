يعقوب: ادوات السلطة الفاسدة لا يمكن ان تنتج اصلاح لان الشعب انتفض

استغرب رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ "استهجان البعض حضور رئيس ​الحكومة​ الاسبق فؤتد السنيورة امام القاضي ​علي ابراهيم​"، متسائلا عن "تأخره سنة وعن النشاط المستجد للقاضي ابراهيم". وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر أن "التاخر ادانة والنشاط اليوم ادانة لان النتائج ستتحدث عن نفسها"، مشدداً على أن "ادوات ​السلطة​ الفاسدة لا يمكن ان تنتج اصلاح لان الشعب انتفض ويعرف جيدا الامور ولكن النائمون في قصورهم واهمون".

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