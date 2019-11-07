أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "اعادة فتح السير عند شارع بليس الحمرا". وكان عدد من الطلاب قد نفذوا اعتصاما أمام منزل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في بليس عمدواعلى أثرى على اخلاق الشارع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: اعادة فتح السير عند شارع بليس الحمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.