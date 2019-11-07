الاتحاد اللبناني لكرة القدم يعلق انشطته نظرا للاوضاع الراهنة

اعلنت لجنة الطوارئ في الاتحاد اللبناني ل​كرة القدم​، تعليق كافة البطولات الرسمية "نظرا للاوضاع الراهنة في البلاد". وكان مقررا اليوم انطلاق مباريات المرحلة الرابعة من الدوري العام ال60. للمزيد من التفاصيل انقرهنا

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