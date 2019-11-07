بومبيو: خطوات التصعيد النووي التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة تثير القلق

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "خطوات التصعيد النووي التي تقوم بها ​إيران​ في الآونة الأخيرة تثير قلقا يجب أن يحرك كل الدول لزيادة الضغوط عليها، وذلك بعدما استأنفت ​طهران​ تخصيب اليورانيوم في إحدى منشآتها النووية".

وفي بيان له، أوضح بومبيو أن "توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع".

وأشار الى أنه "حان الآن وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط. استفزازات إيران العديدة المتصلة تتطلب هذا".

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