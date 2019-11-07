مقاتلة أميركية من طراز F16 تسقط قنبلة بالخطأ على اليابان

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن "مقاتلة أميركية من طراز "F16" أسقطت بالخطأ، قنبلة خاملة على أرض خاصة خارج منطقة التدريب في محافظة آوموري شمالي اليابان".
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أنها "أبلغت الحكومات المحلية بالحادث عقب تلقيها عدة تقارير بوقوعه".
وذكر مصدر أن الجيش الأميركي أكد أن مقاتلة، متمركزة في قاعدة "ميساوا"، أسقطت قنبلة خاملة بالقرب من إحدى المناطق الواقعة شمال القاعدة، وأنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
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