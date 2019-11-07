مقاتلة أميركية من طراز F16 تسقط قنبلة بالخطأ على اليابان

ذكرت هيئة الإذاعة ​اليابان​ية "إن إتش كيه" أن "​مقاتلة أميركية​ من طراز "F16" أسقطت بالخطأ، ​قنبلة​ خاملة على أرض خاصة خارج منطقة التدريب في محافظة آوموري شمالي اليابان".

من جهتها، أكدت ​وزارة الدفاع​ اليابانية أنها "أبلغت الحكومات المحلية بالحادث عقب تلقيها عدة ​تقارير​ بوقوعه".

وذكر مصدر أن ​الجيش الأميركي​ أكد أن مقاتلة، متمركزة في قاعدة "ميساوا"، أسقطت قنبلة خاملة بالقرب من إحدى المناطق الواقعة شمال ​القاعدة​، وأنه جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

