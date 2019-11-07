أعلنت متحدثة باسم ​الحكومة البريطانية​ عبر وكالة "رويترز" عن أن "الحكومة قررت خفض درجة الخطر الأمني لسفنها التجارية، أثناء إبحارها عبر ​مضيق هرمز​"، مؤكدةً أن "​السفن​ التي تبحر تحت العلم البريطاني ستتمكن قريبا من عبور المضيق الاستراتيجي دون مرافقة لصيقة من قبل البحرية الملكية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالحكومة البريطانية: تخفيض درجة الخطر الأمني لسفنها في مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.