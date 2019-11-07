مدير الصندوق الروسي: قررنا إنشاء مركز وطني لجذب الاستثمار إلى المناطق

أكّد مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميتريف أن "مؤسسته ستشكل مركزا وطنيا لجذب استثمارات جديدة إلى المناطق الروسية"، مشيرًا الى "أننا قررنا إنشاء مركز وطني لجذب الاستثمار إلى المناطق، وسيرأسه ألكسندر سيرغيفيتش غالوشكا".

وأوضح أن "الصندوق يتعاون بشكل فعال مع جميع هيئات الاستثمار في المناطق الروسية وهؤلاء الشركاء بالذات، يفهمون ​تفاصيل​ وخصوصيات العمل الاستثماري هناك، ويتعاونون بنشاط وفعالية مع حكام المناطق"، مشددًا على أن "الاستثمار في المناطق، عنصر أساسي لتنفيذ المشاريع الوطنية".

ونوّه بأن "المركز الجديد سيكون من فروع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وسيساعد المناطق على وضع استراتيجيات استثمارية لجذب استثمارات جديدة".