شمخاني: لا مساومة حول حقوق الشعب الايراني ومصالحه الوطنية

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان "الحقوق القانونية ومصالح الشعب الايراني غير قابلة للمساومة"، مشيراً إلى أن "الحقوق القانونية ومصالح الشعب الايراني غير قابلة للمساومة ولو استمرت اميركا والدول الاوروبية على نهجها الراهن على امل ان تتراجع ايران فمن المؤكد انها اميركا واوروبا سوف لن تحصد سوى الندامة".
واعتبر أن "هدف اميركا من متابعة استراتيجية الضغوط القصوى هو التاثير على ارادة جبهة المقاومة القوية والمقارعة للاستكبار"، مشيراً إلى أن "اميركا باستخدامها ادوات حرب الجيل الرابع تسعى عبر ايجاد الارهاق والتآكل في هيكليات وادوات القدرة لدى الدول المستقلة توفير ظروف انهيارها من الداخل".
ورأى أن "الاستقرار والامن منقطع النظير والهدوء في اسواق العملة الصعبة والاستقرار الاقتصادي في البلاد حصيلة لتنفيذ استراتيجية المقاومة النشطة"، معربا عن امله بان "نتمكن في ظل الوحدة والتضامن الوطني والتنسيق والتلاحم بين جميع السلطات، من تيئيس العدو من مواصلة مساره الفاشل وارغامه على الاقرار بالحقوق القانونية للشعب الايراني".
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