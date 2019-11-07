ماكرون يدعو أوروبا إلى تطبيع العلاقات مع روسيا من أجل استقلاليتها الاستراتيجية

دعا الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ دول ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "إعادة النظر في العلاقات مع ​روسيا​ من أجل إحلال ​السلام​ في ​أوروبا​ واسترجاعها لاستقلاليتها الاستراتيجية عن ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى أنه "إذا كنا نود إحلال سلام في أوروبا واستعادة استقلاليتها الاستراتيجية، فإننا بحاجة إلى إعادة النظر في موقفنا إزاء روسيا"، معتبراَ أن "الأوروبيين سيرتكبون خطأ كبيرا إذا لم يحاولوا تطبيع العلاقات مع ​موسكو​".

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