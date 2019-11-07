الحريري: حضرت إلى القصر الجمهوري للتشاور مع الرئيس عون وسنكمل المشاورات مع بقية الافرقاء

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في تصريح له بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​ انه "حضرت إلى ​القصر الجمهوري​ للتشاور مع الرئيس عون وسنكمل المشاورات مع بقية الافرقاء".

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