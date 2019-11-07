الراعي: كنا نعلم طلابنا واليوم فان الشعب والطلاب هم من يعلموننا

أكد ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ "أننا كنا نعلّم طلابنا واليوم فان الشعب و​الطلاب​ هم من يعلّموننا".

وخلال ترؤسه اجتماعا تربويا استثنائيا شارك فيه عدد من الاساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والاقليميات واعضاء الهيئة التنفيذية للمدارس الكاثوليكية، شد الراعي على "تربية الطلاب على مفهوم المواطنة الصحيحة ومحبة الوطن والوحدة في التعددية والتنوع، الامر الذي ظهر في التحرك الطلابي الذي علينا ان نثمّره ونحافظ عليه، طبعًا مع الحفاظ على مصلحة الطلاب وحقهم في العلم وعدم خسارة عامهم الدراسي".

ولفت الى أنه "علينا ان نشجعهم وان نساعدهم كي يستمروا بتحركهم على مستوى المواطنة والانتماء الى الوطن وليس الى المذهب او الطائفة او الدين او الحزب. فالولاء يكون اولاً وآخرا للوطن اللبناني وكل الباقي هو وسيلة وليس غاية، من اجل خدمة هذا الوطن".

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