مدير عام الجمارك ادعى على القاضي ابراهيم بجرم تسريب معلومات سرية

افادت معلومات صحافية بأن "مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​ ادعى على المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ بجرم تسريب معلومات سريّة وتحقيقات". وكان القاضي إبراهيم قد ادعى على مدير عام الجمارك بجرم هدر المال العام.

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