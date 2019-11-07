وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون

وصل رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ إلى ​قصر بعبدا​ للقاء ​الرئيس ميشال عون​.

وافادت مراسلة "النشرة" بأن "الحريري حضر إلى بعبدا بناء على طلب الرئيس ميشال عون".

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