لافروف: خطة العمل الشاملة مع إيران تتعرض لضغوط هائلة

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، خلال اللقاء مع إرنست مونيز المدير التنفيذي لمنظمة "مبادرة منع التهديدات النووية" أن "خطة العمل الشاملة الخاصة بالصفقة النووية المبرمة بين السداسية الدولية و​إيران​ تتعرض لضغوط ضخمة"، مشيرًا الى أنه "حين كنتم تشغلون منصب وزير الطاقة الأميركي، شاركتم في مباحثات حول قضايا رئيسة بينها التعاون الأميركي الروسي في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وبالتعاون مع الأوروبيين و​الصين​ و​روسيا​ وإيران، قمتم بإنجاز مهمة حرجة، حيث وضعتم خطة العمل الشاملة المشتركة التي وللأسف، تتعرض الآن لضغط هائل".

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