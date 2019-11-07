رسميًا.. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء اليوم، الأربعاء، رسميا، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو، في إطار خفض إيران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.
وقال المكتب الصحفي للوكالة في بيان: «بدأ تخصيب اليورانيوم وإعادة إنتاجه في فوردو»، مشيرا إلى أن عملية التخصيب بدأت بعد الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية اللازمة.
وأفادت المنظمة «ينبغي القول، إن جميع الخطوات تنفذ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
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