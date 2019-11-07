شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: قطر فى نظر الأتراك " بقرة حلوب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح خالد الزعتر، الكاتب السعودى، النظامين التركى والقطرى، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر قطر بقرة حلوب.

وقال الكاتب السعودى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن أردوغان بعد صراخ طويل بعدم زيارة الولايات المتحدة يتراجع كعادته ويرضخ، ولكن هذه المرة قرر أن يعمل على إيجاد طريقة لحفظ ماء وجهه فيقول استشرت السياسيين كافة بخصوص زيارتي لواشنطن وبعد مشاورات مطولة قررت الذهاب.

وأضاف خالد الزعتر، أن قطر في نظر الأتراك هي " البقرة الحلوب " والذي ينظر أردوغان إلى الاستيلاء عليها سوف يوفر فرصة له لمعالجة أزمة تركيا الاقتصادية المتصاعدة، ومن جهة تمويل مشروعاته وطموحاته التوسعية كما حدث مع تمويل الدوحة للإرهاب التركي في شمال.

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وتابع الكاتب السعودى: لم يتعلم القطريين من دروس الماضي إبان الاحتلال العثماني لـقطر، وذهبوا لإلزام أنفسهم بعقود طويلة الأمد تكرس التبعية القطرية للأتراك أصحاب مشروع " العثمانية الجديدة" الكارهين للعرب ويحاولون التعامل مع الدوحة من منطلق النظرة الاستعلائية والتبعية.

وقال خالد الزعتر: "لم تكن إهانة أردوغان للقطريين وليدة اللحظة، بل تمت منذ الاتفاقية العسكرية بين تركيا وقطر، والتي حملت بنود مهينة للطرف القطري بإلزام القطريين بتنظيف المنازل والمباني التي يقيم فيها الأتراك وجمع أكياس القمامة التي يخلفونها وراءهم في شوارع الدوحة" .