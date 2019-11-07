شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاقية مع ليتوانيا.. وإقامة مدينة بنى مزار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 183 لسنة 2019 ، بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 25 فبراير 2019 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . Advertisements كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 549 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 16034.98 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا وفقاً للخريطة والاحداثيات المرفقة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد ( مدينة بنى مزار الجديدة ) ، وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهورى: تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبينة فى المادة الأولى من القرار .

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