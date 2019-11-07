شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس النواب يستقبل السفير الصينى بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم بمكتبه، المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، لياو ليتشيانج سفير الصين لدى جمهورية مصر العربية، حيث تم بحث الترتيبات النهائية لاستقبال الوفد البرلمانى الصينى، فى إطار التحضير لزيارة الوفد البرلمانى الصينى برئاسة وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصينى.

وفى هذا الإطار، أكد المستشار محمود فوزى على أن مجلس النواب المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال يقدر أهمية العلاقات البرلمانية مع الجانب الصينى، وينظر إلى هذه الزيارة باعتبارها نقطة تحول مهمة فى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

ومن هذا المنطلق، أكد المستشار محمود فوزى، أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أصدر توجيهاته بشأن الإعداد الجيد لزيارة الوفد البرلمانى الصينى، على نحو يليق بأهمية الضيف ومكانته لدى الجانب المصرى.

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جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قام بزيارة الصين على رأس وفد برلمانى، التقى خلالها بوانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى وكبار المسئولين فى الصين، وكانت زيارة ناجحة تم خلالها مناقشة العديد من القضايا التى تتعلق بالعلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الأخرى محل الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن تشكل الزيارة القادمة للوفد البرلمانى الصينى خطوة جديدة سيتم البناء عليها فى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.











