شكرا لقرائتكم خبر عن مايسة عطوة تشارك فى منتدى المرأة العربية.. وتناقش آليات تمكينها اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى افتتاح منتدى المرأة العربية، لـمنظمة العمل العربية.

ورحبت عطوة، بالضيوف، موجهة الشكر والتقدير لمنظمة العمل العربية، لجهودها فى تنظيم المنتدى، وكذلك لجنة شئون عمل المرأة العربية، على ثقتهم لاختيارها أمينا عاما للجنة فى الفترة من 2018 حتى 2020.

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وقالت النائبة، إن التعامل مع قضية التمكين الاقتصادي للمرأة، مر بمراحل عدة، حيث بدأ بتطوير التشريعات والقوانين، والحرص على تطبيق مبدأ المساواة فيها، والنص فيها على كافة الضمانات القانونية فيما يخص شروط وظروف عمل المرأة، بما يؤدى إلى تسهيل أداء دورها فى الأسرة والعمل.

وأكدت أن المنظمة قطعت شوطا كبير فى قضية التوعية القانونية بحقوق المرأة، وتم التركيز على آليات تمكين المرأة اقتصادية واستقرارها، وكذلك تدريب الفتيات على تخصصات فنية مطلوبة فى السوق، كانت حكرا فى الماضى على الرجال فقط بل والمتميزين منها.

ونوهت مايسة عطوة، إلى دعم الرئيس السيسي غير المحدود للمرأة المصرية وتوجيه كامل الدعم والثقة لها فى كافة المجالات، وأشارت إلى أن هناك سيدات رائدات أعمال على أعلى مستوى وتفوق فى المجتمع المصرى، وهناك أدلة على أنه متى يتم إتاحة فرصة للمرأة فإنها تنجح بشكل مثير للإعجاب.