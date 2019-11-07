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ملك البحرين يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين وقضايا المنطقة وتعزيز العلاقات.

وصرح السفير بسام راضي أن الزيارة تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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