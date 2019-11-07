"كشك يُشبه العشة".. مستشار الحكومة يوضح تفاصيل صورة أثارت جدلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود "كشك" بمدخل إحدى العمارات السكنية، والتي أثارت جدلًا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.
وأضاف يونس عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الخميس: "من إمبارح والناس بتشير وتبعت لي صورة عمارة الإسكان اللي اتعمل في مدخلها كشك يشبه العشة.. عموما ده مشروع إسكان قومي قديم يتبع محافظة الجيزة، اسمه مشروع إسكان أبناء الجيزة، في 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
وأظهرت الصور التي أرفقها "يونس" قيام جهاز أكتوبر بإزالة "الكشك" من مدخل العمارة.
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