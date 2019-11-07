مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تحتفل باليوم العالمي للصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

احتفل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، باليوم العالمي للصيادلة، وشهد الحفل تكريم الصيادلة والعاملين بالصيدلية الإكلينيكية.

وأكد الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى على أهمية صيدلية المستشفى والصيدلية الإكلينيكية، في تكامل الخدمة العلاجية لمرضى الأورام بصعيد مصر، وقدم شهادات تقدير وتكريم لكافة الصيادلة والعاملين في الصيدلية.

وصرح الدكتور محمد صابر مدير إدارة الصيدلية، بأن مسار الصيدلية الإكلينيكية قد رسم في صعيد مصر، منذ بداية المستشفى رغم حداثتها، ومثال على ذلك فإن المستشفى تدعم تطبيق الصيدلية الإكلينيكية في مستشفيات وزارة الصحة في الأقصر، والمستشفيات الجامعية في قنا من خلال تدريب كوادرها.