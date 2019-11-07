السودان: نعمل على التخلص من إرث نظام البشير.. وحان الوقت لرفع العقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، سعي الحكومة الانتقالية لتدارك المشكلات الاقتصادية الموروثة من نظام الرئيس السابق عمر البشير، بدءا من حذف اسم بلاده من قائمة الدولة الراعية للإرهاب.

وقال البدوي لدى مخاطبته منتدى شركاء السودان الدوليين، الخميس، إنه حان الوقت لرفع العقوبات عن السودان وحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحا أن هذه العقوبات أثرت على الشباب وتعرضوا للصعاب، حسبما أفادت وكالة السوان للأنباء (سونا).

وأعلن البدوي أن الحكومة السودانية تسعى إلى حل المشكلات التي خلذفها نظام البشير، ومن ضمنها المديونات الخارجية التي تقدر بنحو 54 مليار دولار .

Advertisements

وأشار وزير المالية السوداني إلى أن الحكومة تسعى كذلك لوضع آلية لمواجهة الوضع الاقتصادي المأزوم، المتمثل في زيادة نسبة التضخم والعجز وتجريف المؤسسات

ولفت البدوي إلى أنه بالرغم من أن "الحكومة الانتقالية الآن عمرها شهرين، لكنها مدركة لحساسية الأزمة وخطورتها"، مؤكدا تمكن الحكومة من إحداث بعض الانفراجات، منبها إلى أن معالجة كل آثار النظام السابق تحتاج لمزيد من الوقت.

وذكر أن موازنة 2020 ستركز على الخدمات من مياه وصحة وتعليم وزيادة المخصص لهذه الخدمات التى لم تجد الاهتمام فى السابق، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتنمية في القطاع الزراعى، وزيادة الأجور وترشيد الصرف، ومعالجة أزمة المواصلات والخبز والانتقال من الدعم السلعى الى دعم كل المواطنين .