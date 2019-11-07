مُعلمة تتهم 3 موظفين في التعليم بالاعتداء عليها.. والإدارة: أحلناهم للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تقدم مُعلمة بإحدى المدارس التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، بمحافظة الشرقية، ببلاغ تتهم فيه 3 موظفين بالإدارة التعليمية بالتعدي عليها بالضرب والسب؛ أثناء محاولتها استكمال إجراءات استخراج أوراق خاصة بها.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ من "س.ص" 36 سنة، مُعلمة لغة إنجليزية بمدرسة إعدادية ببلبيس، تتهم فيه 3 موظفين بإدارة بلبيس التعليمة بالاعتداء عليها بالسب والضرب، أثناء تواجدها بالإدارة لتوثيق أوراق، فرفضوا بدعوى وجود خطأ في تاريخ تعيينها".

وأشار البلاغ، إلى أن المعلمة اتهمت الموظف المختص بالإهمال وإضاعة أوراقها فحاول طردها من المكتب، وبعدها اعتدوا عليها بـ"السب والضرب".

من جانبه، قال محمد علي، مدير إدارة بلبيس التعليمية:"قررنا إحالة المتهمين والمعلمة إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، على أن يلقى الطرف المخطيء عقابه وفقًا للقانون".