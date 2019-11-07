السعودية: مديرة المخابرات المركزية الأمريكية في ضيافة الملك سلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل في الرياض، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).
حضر الاستقبال وزيرا الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والداخلية الأمير عبد العزيز بن نايف، ورئيس الاستخبارات العامة السعوي خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.
وذكرت واس أن الملك سلمان وهاسبل بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
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