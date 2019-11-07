رئيس الوزراء السوداني يزور بروكسل الأحد المقبل

يتوجه الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني ، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ، يوم الأحد المقبل، على رأس وفد رفيع من الحكومة السودانية.
وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن حمدوك سيحضر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، استجابة لدعوة منالممثلة العليا للاتحاد الأووبي فيدريكا موغيريني.
ويرافق حمدوك في تلك الزيارة، وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عمر، ووكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مكي ميرغني عثمان.
وينتظر أن يبحث رئيس وزراء السودان آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التغيرات التي حدثت في السودان عقب الثورة.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي إن الهدف من الدعوة هو التعرف على الوضع الحالي في السودان، وإظهار الدعم السياسي للحكومة الانتقالية، وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة.
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