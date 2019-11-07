البحرين وسويسرا تبحثان سبل التعاون المشترك

بحث وائل بن ناصر المبارك، وزير شئون الكهرباء والماء البحريني، مع همبرت فنسنت بويمي، القنصل العام السويسري لدى البحرين، سبل تعزيز التعاون المشترك. ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة على صعيد الكهرباء والماء وبناء القدرات وتطوير التعاون بين البحرين والاتحاد السويسري في هذا المجال. في مجالات تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة على صعيد الكهرباء والماء وبناء القدرات وتطوير التعاون بين البحرين والاتحاد السويسري في هذا المجال.

وفي بداية اللقاء أشاد المبارك بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة مميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات التنموية.

تم خلال الاجتماع مناقشة أهم المشاريع التي تقوم بها هيئة الكهرباء والماء بما يتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية واستراتيجيتها الوطنية 2030 وبما يحقق متطلبات النمو العمراني والسكاني.

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