أمين عام حلف الناتو يدعو الأعضاء للتغلب على الخلافات

دعا الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرج، أعضاء الحلف إلى "تحمل المسئولية" والتغلب على الخلافات الناشبة حول مختلف القضايا من أجل الحفاظ على الوحدة اللازمة لضمان الأمن الجماعي.
وقال ستولتنبيرج متحدثا في أحد مراكز الأبحاث في ألمانيا، إن الكثيرين يتحدثون الآن عن خلافات بين الأعضاء الحلفاءحول التجارة، والطاقة، والمناخ، وإيران، وكذلك حول الوضع في شمال شرق سوريا حيث تقوم تركيا بعملية "نبع السلام".
وفي محاولة للتقليل من حدة الخلافات، اعتبر الأمين العام لحلف الناتو أن الاختلافات في المواقف بين "29
وأضاف:"كانت لدينا خلافات خطيرة في الماضي ... لكن في النهاية، تمكنا دائما من الاتحاد حول مهمتنا الرئيسية - حماية بعضنا البعض".
وأشار إلى أن "الإجماع ليس بسيطا دائما"، لكن "وحدتنا ضرورية لأمننا الجماعي".
وختم قائلا: "لذلك، من المصلحة الوطنية لكل حليف أن نبقى متحدين، يجب أن نتحمل جميعنا مسؤولية التغلب على خلافاتنا اليوم، كما كنا نفعل من قبل".
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