سفير الجزائر الجديد لدى تونس: حريصون على دعم العلاقات التاريخية بين البلدين

أكد سفير الجزائر الجديد لدى تونس، عزوز باعلال، حرص بلاده على دعم العلاقات التاريخية التي تجمعها مع تونس في مختلف الميادين.
جاء ذلك خلال لقاء باعلول برئيس ديوان وزارة الشئون الخارجية التونسية،محمد بن يوسف، اليوم "الخميس" بمقر الوزارة، لتسليمه نسخة من أوراق اعتماده في تونس، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية.
من جانبه، أثنى رئيس الديوان على العلاقات المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وما يجمع الشعبين التونسي والجزائري من أواصر أخوة وصداقة تاريخية، معربا عن استعداد الوزارة لتسهيل مهمة الدبلوماسي الجزائري ومساعدته على أداء مهامه على أكمل وجه، معبرا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه الجديدة.
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