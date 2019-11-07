عمليات بغداد: سنحاسب أي شخص يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين

ذكرت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، أنها ستحاسب أي شخص يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين مهما كانت الأسباب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.
وقال قائد العمليات الفريق الركنقيس المحمداوي - في تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - : يمنع منعًا باتًا إطلاق الرصاص الحي، حتى لو كان في الهواء لتفريق المتظاهرين ، وتوجيهاتنا صارمة على جميع القطاعات.
كان مصدر أمني قد صرح، في وقت سابق، بأن متظاهرين خرجوا اليوم في تظاهرة بمنطقة شارع الرشيد وسط بغداد، وحاولت القوات الأمنية تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع.
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