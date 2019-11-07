ريابكوف عن ردود الفعل الأمريكية على دعوة ترامب إلى موسكو

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن توجيه الدعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمشاركة في الاحتفال بمرور 75 عامًا على النصر في موسكو، أثار الاهتمام في الولايات المتحدة.

أضاف ريابكوف في حديث للصحفيين: "تم تلقي هذه الدعوة باهتمام كبير. ليس لدي أي معلومات أكثر تفصيلًا، عن خطط الرئيس الأمريكي خلال الفترة

المذكورة. نحن ننطلق من أن المنطق يفترض، أن يتم تمثيل، البلدان التي شاركت في التحالف المناهض لهتلر، على أعلى مستوى خلال الاحتفالات المقررة في مايو المقبل في موسكو".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية

الدعوة لنظيره الأمريكي، للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام في مايو المقبل، بمناسبة النصر في الحرب الوطنية العظمى.

من جانبه قال ترامب إنه، "سيدرس بجدية" إمكانية القدوم إلى موسكو.

وحتى الآن وجهت روسيا، الدعوة لحضور هذه الاحتفالات، لكثير من زعماء العالم. ووفقًا لمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، فقد أكدت كل من الهند وكوبا، وفرنسا وجمهورية التشيك، وفنزويلا وبيلاروس، وأرمينيا ومولدوفا، وصربيا وبعض الدول الأخرى مشاركتها في الفعاليات المذكورة.