أوكرانيا وأوروبا يتفقان على تكثيف التعاون في مكافحة التضليل المعلوماتي

اتفق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على إقامة تعاون دائم بين فرقة العمل التابعة للاتحاد ووزارة الخارجية الأوكرانية في مجالات مثل اتصالات الأزمات والاتصالات الاستراتيجية، وتقديم معلومات صادقة تستند إلى الحقائق وتطوير وتنفيذ حملات إعلامية مشتركة وتبادل نتائج المراقبة.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، حول الاتصالات الاستراتيجية برئاسة ديمترو كوليبا نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي - الأطلسي.

وذكرت الحكومة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) اليوم الخميس- أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا أشكال وصيغ إشراك أوكرانيا في أنشطة فرقة

العمل التابعة للإدارة العامة للاتصالات بشأن التضليل، فضلاً عن تعميق التعاون مع فرقة عمل الاتحاد الأوروبي التابعة لدائرة العمل الخارجي الأوروبية .قال كوليبا "في المستقبل القريب سنستعد ونعقد اجتماعًا رفيع المستوى لممثلي الاتحاد الأوروبي والأوكراني؛ لمناقشة قضايا مكافحة التضليل وزيادة مقاومة التأثير المعلوماتي".وتهتم كييف بإنشاء آلية لتبادل المعلومات بين الخبراء الأوكرانيين والأوروبيين في مجال مكافحة المعلومات المضللة والاتصال الاستراتيجي والأمن السيبراني من أجل تعزيز قدرة المؤسسات الأوكرانية على مقاومة الهجمات الروسية.كما ناقش المشاركون في الاجتماع فوائد اتفاقية الشراكة مع التركيز على المناطق الشرقية والجنوبية، وأكد نائب رئيس الوزراء الأوكراني "أهمية العمل الإعلامي الواسع النطاق في سياق إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا"، وأعرب عن أمله في أن يواصل الاتحاد الأوروبي توسيع حملاته الإعلامية المستهدفة في أوكرانيا.وأشار كوليبا إلى أن أوكرانيا مهتمة بالانضمام إلى نظام الإنذار السريع للاتحاد الأوروبي، والذي يتم إنشاؤه للرد السريع على حملات التضليل.وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني ديمترو كوليبا "نسعى للعمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مرونة كل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الاستجابة لجميع أنواع التهديدات وحماية شبكات المعلومات والاتصالات بشكل أفضل، وندعو إلى تكثيف تعاوننا في مجال الأمن السيبراني وإنشاء حوار ثنائي منتظم في هذا المجال".