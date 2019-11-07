عاجل-خادم الحرمين يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل، وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد.