مقتل 4 قضاة بهجوم لطالبان في أفغانستان

قتل أربعة قضاة في هجوم لمسلحي طالبان بإقليم لوجار بوسط أفغانستان، بحسب ما أفاد به مسؤولون اليوم الخميس.

وقال حسب الله زاي ومحمد قاسم صديقي، العضوان في مجلس الإقليم، إن القضاة كانوا في طريقهم إلى كابول قادمين من إقليم باكتيا بجنوب أفغانستان عندما تعرضوا لإطلاق نار في منطقة محمد آغا في إقليم لوجار.

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ولم يتضح ما إذا كان القضاة هم الهدف الأساسي للهجوم أم لا. وقال زاي إن مسلحين فتحوا النار على السيارة التابعة للجيش التي كانت تتقدم سيارة القضاة.

وقالت حركة طالبان إنها تستهدف القضاة في حال وجود دليل على أنهم أصدروا أحكاما ضد مقاتليها.

وقتل ما لا يقل عن 66 قاضيا في أنحاء أفغانستان خلال الخمسة أعوام الماضية، بحسب المحكمة العليا الأفغانية.