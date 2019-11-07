أرملة البغدادي تكشف عن معلومات خطرة بشأن "داعش"

أكد مسؤول تركي أن أرملة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي كشفت عن معلومات خطرة عن عمل التنظيم الإرهابي، بعد القبض عليها العام الماضي.

وقال المسؤول إن الأرملة قالت إن اسمها رانية محمود ولكن اسمها الحقيقي هو اسماء فوزي محمد القبيسي.

وتردد أنها الزوجة الأولى للبغدادي الذي قتل في عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة في سوريا الشهر الماضي.

واعتقلت هذه المرأة في الثاني من يونيو 2018 في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية، إضافة إلى عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته التي قيل ان اسمها ليلى جبير.

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وأضاف المسؤول أن علاقة المرأتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات حمض نووي ريبي (دي ان ايه) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية.

وأوضح "لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة. وقد تبرعت بالكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم داعش".

وأكد أن تركيا اعتقلت كذلك شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.

وقُتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية نفّذتها قوات أميركية خاصة بمساعدة مقاتلين من فصائل كردية في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، قرب الحدود مع تركيا.