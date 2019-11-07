كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: فشل احتلال إسرائيل للبنان.. وغزو تركيا لسوريا ربما ينجح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عملية ربيع السلام، كما أطلقت عليها الحكومة التركية غزوها لشمال سوريا، أعادت للإذهان غزوًا سابقًا في الشرق الأوسط في خضم حرب أهلية في محاولة لإنشاء منطقة عازلة من شأنها أن تجلب السلام.

وأسفرت الحرب في لبنان في النهاية عن سقوط آلاف القتلى، وأدت إلى ظهور حزب الله، وأدت إلى احتلال دام 18 عامًا انتهى بعد حرب عصابات مطولة، ولكن إلى جانب العناوين المشابهة لها، وهناك أوجه تشابه مهمة يمكن أن تفعلها تركيا جيدًا في تقييم التداعيات المحتملة لحربها الحالية في شمال سوريا.

وبدأ التوغل الإسرائيلي في لبنان عام 1978 بعد أن أنشأ منطقة أمنية في الجزء الجنوبي من البلاد. وكانت محاولة لصد المقاتلين الفلسطينيين الذين يستخدمون المنطقة كقاعدة انطلاق لعمليات عنيفة ضد إسرائيل.

وصعدت من نشاطها في يونيو 1982، وشنت غزوًا كاملًا بهدف اقتلاع المقاتلين الفلسطينيين وزعزعة الحركة الوطنية الفلسطينية، وطرد القوات السورية من البلاد، وإنشاء حكومة موالية لإسرائيل في بيروت.

وفي الواقع، لم تفعل المنطقة العازلة نفسها سوى القليل لحماية إسرائيل، وانتهت قوات الدفاع الإسرائيلية بالقتال فقط للدفاع عن وجود المنطقة الأمنية، التي أصبحت بالفعل الهدف الرئيسي للاحتلال. وكان الافتراض الأولي المتمثل في حماية إسرائيل من الهجمات الفلسطينية قد انتهى منذ فترة طويلة، ولكن بحلول ذلك الوقت تحول الصراع، وفشل معظم الإسرائيليين في ملاحظة التغيير.

وكان الحزام الأمني في جنوب لبنان متميزًا سياسيًا عن بقية البلاد وإسرائيل، حيث كان على السلطة الجديدة في المنطقة تقديم الخدمات للسكان المحليين في غياب إدارة مدنية فاعلة. وكان عليها أيضًا تسهيل الجدوى الاقتصادية للمنطقة الأمنية من خلال توفير الوظائف والحفاظ على البنية التحتية، وهي مسؤوليات لم يتم أخذها في الاعتبار من قبل القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية. باختصار، وكان الحفاظ على المنطقة الأمنية استنزافًا لاقتصاد إسرائيل فضلًا عن جيشها.

وتم توثيق النتيجة النهائية لهذا المغامرة بشكل جيد. لقد أُجبرت إسرائيل على الخروج من لبنان في مايو 2000، واستخدم حزب الله النصر لتعزيز سلطته في البلاد. وتفكك جيش تحرير السودان دون دعم إسرائيلي، وفر الآلاف من جنوده جنوبًا مع عائلاتهم، خوفًا من الانتقام من التعاون مع العدو الصهيوني.

وكانت التجربة الإسرائيلية في لبنان تحمل دروسًا للغزو التركي لسوريا اليوم. أولًا، تشير إلى أن الدول سوف تستخدم في كثير من الأحيان ذريعة إنسانية لتعزيز مصالحها الجيوسياسية.

وفي حالة إسرائيل ولبنان، برّر المسؤولون الغزو الأولي جزئيًا من خلال تقديم المساعدة للمسيحيين الذين صوروا كأقلية مضطهدة في دولة يسيطر عليها المسلمون.

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وهذه الرواية تحجب نوايا إسرائيل الحقيقية، التي ركزت في عام 1982 على تطلعات الهيمنة لتحويل الشرق الأوسط عن طريق تعجيز قوة سوريا الإقليمية وتوجيه تطلعات الفلسطينيين الوطنية إلى الأردن.

ولقد صاغت تركيا أيضًا محاولتها لإنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا بنوايا إنسانية. على الرغم من أن تركيا صريحة في خطتها لإنهاء المشروع الناجح للحكم الذاتي الكردي في روجافا، كما تسمى المنطقة الكردية في شمال سوريا، وتدعي الحكومة أيضًا أن الغرض من العملية هو إعادة توطين اللاجئين السوريين الذين يعيشون حاليًا في تركيا. الحجة الإنسانية هي تكتيك دبلوماسي مهم يستخدم لحماية أنقرة من النقاد في العواصم الأوروبية من خلال تشويش نواياها الفعلية.

وفي الواقع، تتجاوز طموحات تركيا القضاء على الحكم الذاتي الكردي في سوريا وتشمل تطهير الأكراد السوريين من المناطق الحدودية بحيث تكون المنطقة العازلة التي تسعى إلى تأسيسها واضحة فيما تسميه "إرهابيين محتملين". بالإضافة إلى ذلك، فإن الغزو يهدف إلى إرسال رسالة ردع للأكراد في تركيا وترتبط بالقومية التركية التي ظل الرئيس رجب طيب أردوغان يروج لها لأكثر من عقد من الزمن، مما جعل تركيا حامية متجددة للإسلام السني وإعادة توجيه طموحاتها الإقليمية شرقًا إلى الأراضي التي كانت تسيطر عليها الدولة العثمانية.

وقد تخاطر تركيا بعلاقاتها الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، التي كانت متوترة حتى قبل غزو شمال سوريا في أكتوبر، لكنها اكتسبت في الوقت نفسه شراكة مع روسيا تلعبها حاليًا لصالحها. والفائز الوحيد المؤكد في هذه الشراكة هو الأسد، الذي استفاد نظامه بشكل كبير من غزو تركيا لبلده.

وهناك درس آخر تقدمه إسرائيل هو أن تحويل الميليشيات السنية إلى سلاح فعلي للجيش التركي يمكن أن يأتي بثمن باهظ بالنسبة لتركيا. هذه الميليشيات العربية السنية مدفوعة بالكراهية العرقية المطلقة للأكراد والحوافز المالية التي تقدمها تركيا، ولكن ليس عن طريق المصالح الاستراتيجية التركية.

وعندما تنسحب تركيا من هذه المنطقة الآمنة التي نصبت نفسها بنفسها، فقد تتسبب في كارثة إنسانية أخرى لأن هذه الميليشيات السنية قد تواجه سكان محليين معاديين وربما نظام عدائي في دمشق.

وقد يهربون أيضًا إلى تركيا خوفًا من الانتقام في سوريا. حدثت هذه السيناريوهات خلال الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000، وينبغي أن تكون بمثابة درس تاريخي لتركيا اليوم.

وهناك أيضًا بُعد عالمي للعملية في شمال سوريا، وقد لا يعمل لصالح أنقرة. ذلك لأن تركيا قد لا تتمتع بنفس المستوى من الدعم الدولي الذي استفادت منه إسرائيل بين عامي 1982 و2000.

ومن ناحية أخرى، تفتقر تركيا إلى الدعم الدولي لأفعالها، وتعتمد حاليًا على التعاون مع روسيا لتحقيق أهدافها. على عكس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، فإن التعاون التركي الروسي اليوم تكتيكي في المقام الأول. ويمكن أن يتحول إذا قررت موسكو أنها تخاطر بمصالحها الاستراتيجية في سوريا. ومن غير المرجح أن تكون تركيا قادرة على الحفاظ على احتلالها إذا فشل التعاون مع روسيا.

