كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. الوزراء الجدد في الحكومة الأردنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفدت وكالة الأنباء الأردنية، بأن العاهل الأردني الملك عبدالله، وافق على تعديل وزاري في حكومة عمر الرزاز.

وذكرت وكالة الأنباء، اليوم الخميس، أن 11 وزيرا جديدا في حكومة الرزاز تم تعينهم.

وتم تعين الدكتور محي الدين توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور صالح الخرابشة وزيرا للبيئة، والمهندس إبراهيم الشحاحدة وزيرا للزراعة، والدكتور محمد العسعس وزيرا للمالية، وأمجد العضايلة وزيراً للإعلام ، والدكتور محمد الخلايلة وزيرًا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور باسم الطويسي وزيرًا للثقافة، والدكتور فارس البريزات وزيرًا للشباب، والدكتور وسام الربضي وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور خالد سيف وزيرًا للنقل.

وقدمت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، استقالتها، تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة.

وقال مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء، عمر الرزاز، لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.

Advertisements

ونقلت الوكالة "بترا" عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا ذكر أنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية.

وأكد الرزّاز أن التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

وشكّل الرزاز الحكومة في 14 يونيو 2018، وأجرى خلال عام واحد 3 تعديلات على حكومته.

وشهد التعديل الأول بتاريخ 11 أكتوبر 2018، تعيين 9 وزراء، وشمل التعديل الثاني في 22 يناير 2019، أربعة وزراء، والثالث في 9 مايو 2019، ثمانية وزراء.