كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يحدد مكان نجل أبو بكر البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "الأناضول، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف عن مكان نجل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

مكان نجل البغدادي

وعقد أردوغان، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، في مطار "أسن بوغا" في العاصمة التركية أنقرة، قبيل توجهه إلى المجر في إطار زيارة رسمية، قال فيه: "ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي نجله الذي تم التأكد من حمضه النووي وهذا أمر مهم بالنسبة لنا".

وأضاف: "نعمل على نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، سيبقون هناك بانتظار قرارت وزارة العدل".

وتابع أن عدد عناصر "داعش" الذين حظر دخولهم إلى تركيا بلغ لغاية اليوم 76 ألفا، والذين تم ترحيلهم 7550، ويقبع حاليا 1149 منهم في السجون.

البغدادي يفجر سترته الناسفة

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بوقت سابق، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وأكد الرئيس التركي، أمس الأربعاء، إن تركيا ألقت القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي وشقيقته وصهره.

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عملية استهدفت البغدادي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

مقتل البغدادي

وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأميركية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.

وبينت الشبكة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون ذكر توضيحات عن موقعه.

ولم يكشف المسؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسؤولون أميركيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية بعد على طلب للتعقيب.