فتح تحقيق حول وفاة هيثم زكي.. وعدم وجود أحد من أهله يؤخر تسليم جثمانه

شرعت النيابة العامة في مصر، صباح اليوم الخميس، في التحقيق في وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، ابن الفنان أحمد زكي، والفنانة هالة فؤاد، بعد أن غادر الحياة بشكل مفاجئ.

وعاين فريق من النيابة المصرية جثمان الفنان الراحل، هيثم أحمد زكي، للوقوف على وجود أي علامات، تشير إلى تعرضه لعنف جنائي من عدمه، وأيضا الفيلا حيث كان يقطن، واستمعت إلى أقوال خطيبته حول وفاته.

وخضعت جثة الفنان الراحل للتشريح، من أجل التأكد من أسباب الوفاة، التي تبين في بداية التحقيق أنها بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وشوهد هيثم زكي، آخر مرة، قادما إلى منزله يحمل كيس دواء، فيما أفاد مقربون منه أنه أحس بالعياء في اليوم نفسه، أثناء حصة رياضية في ناد متخصص.

Advertisements

وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن جنازة هيثم زكي، تأخرت نظرا إلى عدم وجود أي أحد من أهل الراحل ليتسلم الجثمان، ما جعل النقابة تتكلف بالأمر، لاستكمال كل إجراءات الدفن.

ووصل جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلى مسجد مصطفى محمود في المهندسين، متأخرا، من أجل الصلاة عليه.

وحضر لصلاة الجنازة على هيثم زكي كل من الفنانين محمد هنيدي، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ودلال عبد العزيز، ورشوان توفيق، ونهال عنبر، وخالد سرحان، وناهد السباعي، وزينة، وبسمة، ومحمد عبد الرحمن، وأمير شاهين، بالإضافة إلى المنتج أحمد السبكي، وسارة نخلة، والإعلامي أحمد شوبير، وآخرين.

وتوفي هيثم زكي وعمره لم يتجاوز 35 سنة، وهو السن نفسه، الذي توفيت فيه والدته، وكان، آنذاك، طفلا صغيرا.