رمضان يتهرب من الحديث عن السبب الرئيسي لحظر “إنساي”

تهرب الفنان المصري محمد رمضان، أثناء حلوله في المغرب، للمشاركة في مباراة استعراضية أمس الأربعاء، من الحديث عن السبب الرئيسي وراء حظر كليبه مع النجم المغربي سعد لمجرد “إنساي”، من “يوتوب”.

رمضان، الذي كان مدعوا إلى المشاركة في مباراة استعراضية بين نجوم كرة القدم العالمية، في مدينة العيون، احتفالا بذكرى المسيرة الخضراء، برر حظر كليب “إنساي” بأنه أمر يحدث معه كل مرة، لأن قناته هي القناة الأكثر مشاهدة بين الفنانين في الشرق الأوسط، حسب تعبيره.

وعلم “اليوم 24” من مصادر مطلعة على تفاصيل الحظر، أن هناك مشكلا ماديا بين محمد رمضان، والمنتج المنفذ للعمل، ما دفع الأخير إلى مراسلة إدارة “يوتيوب”، الأمر الذي أدى إلى حجب الكليب في أفق الوصول إلى تسوية بين طرفي النزاع.

ويبدو أن رمضان تهرب من الحديث عن السبب الرئيسي لحظر كليب “إنساي”، كون وجود طرف يطالبه بمستحقات المالية يجعله في وضع حرج.

وزار رمضان المغرب، للمرة الثانية، في ظرف شهر، فبعد أن كان قد حل في مراكش بتصوير آخر كليباته “سلطان”، عاد مرة أخرى كضيف في احتفالية العيون بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء.