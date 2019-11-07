رئيس ريال مدريد يتصل هاتفيا بحكيمي بعد مباراة دورتموند وهذا ما دار بينهما

أجرى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مكالمة هاتفية مع اللاعب المغربي أشرف حكيمي، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، مباشرة بعد المباراة التي جمعت فريقه، أول أمس الثلاثاء، بأنتر ميلان، ضمن رابع مبريات دور مجموعات دوري أبطال أروبا.

وحسب صحية ” ديفينسا سونترال” الإسبانية، المقربة من النادي الملكي، فإن رئيس الأخير، ربط اتصالا هاتفيا بحكيمي من أجل تهنئته على الأداء الذي بصمه في المباراة الأخيرة في دوري الأبطال.

وأكدت نفس الصحيفة أن بيريز، وبالإضافة إلى تهنئة حكيمي فقد عرض عليه العودة للفريق الموسم القادم، وقال له بصريح العبارة، ” مرحبا بك في بيتك، نحن نرحب بعودته الصيف المقبل للنادي”.

وكان حكيمي، قد أكد في تصريح صحفي سابق بأنه لا يمانع في العودة من جديد لريال مدريد، بعد انتهاء إعارته بنادي دورتموند، الذي قضا معه موسمين اثنين، على سبيل الإعارة.