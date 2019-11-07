تأكيد الملك الحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية يغضب قيادة “البوليساريو”

بعد يوم من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، الذي أعلن فيه تشبث المغرب بمقترح الحل الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، خرجت قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية ببلاغ غاضب من الخطاب الملكي.

وشككت “حكومة” الجمهورية الوهمية، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الخميس، في سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ملوحة بالاستمرار في نهجها.

وتحدثت الجبهة الانفصالية عن “انتصارها” في الجلوس مع المغرب على الطاولة نفسها في محافل قارية، معتبرة أنه “لا سلام” إلا بتحقيق مطامعها.

يذكر أن الملك محمد السادس أكد في ذكرى المسيرة الخضراء تشبث المغرب بمقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية، وسط توسع الدول، التي لا تعترف بالكيان الوهمي، والتي وصل عددها إلى 163 دولة.

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وقال الملك في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء إن هذه المسيرة “كانت أحسن تعبير عن تلاحم العرش، والشعب وهي مسيرة دائمة”.

وعن موقف المغرب من مسار قضيته الوطنية، قال الملك إن المغرب “ظل واضحا في مواقفه بخوص مغربية الصحراء ومشروعية حقوقه”، مضيفا أنه “سيواصل العمل طبقا لقرارات مجلس الأمن للتوصل إلى حل واقعي عملي توافقي”.

والمقترح التوافقي، حسب الملك محمد السادس، هو الذي تجسده مبادرة الحكم الذاتي “نظرا إلى صوابها، وجديتها، لأنها السبيل الوحيد للتسوية في إطار الاحترام التام لتوجهات المملكة”.