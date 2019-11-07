تقرير: ارتفاع نسبة البطالة إلى 9.4 بالمائة وفقدان 204 آلالف منصب شغل في قطاع الفلاحة والصيد

كشفت المندوبية السامية للتخطيط وضعية سوق الشغل بالمملكة، خلال الفصل الثالث من عام 2019، مسجلة وقوع ارتفاع مهم في معدل البطالة في الوسط القروي مقابل انخفاضه في المدن، فيما بلغت البطالة على المستوى الوطني نسبة 9.4 في المائة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية جديدة، حول وضعية سوق الشغل ما بين الفصل الثالث من عام 2018، والفترة نفسها من عام 2019، أن الاقتصاد الوطني قد أحدث 262 ألف منصب شغل في الوسط الحضري وفقد 119 ألفا في الوسط القروي، ما نتج عنه إحداثا صافيا لـ 143.000 منصب شغل.

وتصدر قطاع الخدمات إحداث مناصب الشغل، مسجلا 336 ألف منصب، يليه قطاع “البناء والأشغال العمومية” 37 ألف منصب، في حين فقد قطاع “الفلاحة، والغابة والصيد” 204 ألاف منصب، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 26 ألف منصب.

وسجل التقرير أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بما مجموعه 26 ألف شخص، ليصل إجماليهم إلى مليون و114 ألف شخص على المستوى الوطني.

Advertisements

ويوضح التقرير أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف خلال الفصل الثالث من عام 2018، والفترة نفسها من عام 2019 من 9,3 في المائة إلى 9,4 في المائة على المستوى الوطني، مؤكدا أن هذا المعدل يبقى مرتفعا نسبيا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم، ما بين 15 و24 سنة(26,7 في المائة)، والنساء (13,9 في المائة)، وحاملي الشهادات (15,5في المائة).

كما سجل أن أكثر من نصف العاطلين عن العمل (55,3 في المائة) لم يسبق لهم أن اشتغلوا، كما أن ثلثيهم (66,8 في المائة) تعادل، أو تفوق مدة بطالتهم السنة، وأكثر من ربع العاطلين (27,8 في المائة) هم في وضعية بطالة نتيجة الطرد، أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.

وقد بلغ عدد النشطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، المرتبط بعدد ساعات العمل 380 ألف شخص، أي بمعدل 3,5 في المائة.

كما وصل عدد النشطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، المرتبط بالدخل غير الكافي، أو عدم ملاءمته مع المؤهلات 589 ألف شخص، أي بمعدل 5,6 في المائة.

وإجمالا، بلغ عدد النشطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص بمكونيه 969 ألف شخص.